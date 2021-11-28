Рублю предрекли падение к концу года

Эксперты предрекли рублю падение к концу года по отношению к доллару

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предрекли рублю падение к концу года.

К концу декабря курс будет держаться в коридоре 78-79 рублей за доллар. Однако может повториться кризис марта 2020 года, когда российская валюта просела до 82 рублей за доллар.

«Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль. При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар», — заявила экономист Татьяна Куликова.

На «просадку» рубля к доллару влияет ситуация вокруг Украины. «В курс рубля сейчас активно заложена геополитика. Bloomberg недавно опубликовал статью о готовящейся войне России с Украиной. Это абсурдное предположение, однако в западной прессе этот вопрос еще не снят с политической повестки. Но эта тема неизбежно выдохнется», — полагает Куликова.

В свою очередь директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков считает, что политика российских властей на востоке Украины рискует добить рублевый курс.

«Концентрация российских войск на границе с Украиной растет. Никто не знает, чем все это может закончиться. Если в Донецке снова полыхнет, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше. При худшем раскладе российская валюта вполне может рухнуть и выше 100 рублей. Что-то подобное уже было, когда Крым стал нашим», — отметил он.