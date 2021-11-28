В Венгрии рассказали о попытках Европы предотвратить конфликт России и НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: никто в Европе не хочет конфликта между РФ и НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью телеканалу RT, что в Европе никто не хочет конфликта между Россией и НАТО, предпринимаются все возможные попытки, чтобы предотвратить его. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен», — заявил министр.

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Сийярто добавил, что Венгрия как член НАТО имеет ряд обязательств, которые она должна выполнять. Однако он пообещал, что приложит максимум усилия для предотвращения конфронтации Североатлантического альянса и России.

Глава МИД обвинил западноевропейские страны в «огромном лицемерии», в частности в отношении Москвы, заявив, что они могут говорить иначе, чем поступать. По его словам, маленькие государства такого себе не позволяют.

Сийярто отметил, что Западная Европа всегда критикует Россию и Китай, но продолжает вести с ней дела. Он подчеркнул, что Венгрия всегда «говорит то, что делает».

Ранее стало известно, что страны НАТО перебрасывают тяжелое вооружение к белорусско-польской границе для «сдерживания России». Кроме того, Британия сообщила о желании вернуть свой контингент в Германию, он был выведен его всего годом ранее. Планируется размещение около 250 единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерия.

