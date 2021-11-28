Москвичей предупредили о резком похолодании в первый день зимы

Зима в Москве начнется с резкого похолодания. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, первого декабря ожидаются гололедица, снег и метель, пишет «Российская газета».

Паршина предупредила москвичей о том, что температура в первый день зимы опустится до минус пяти градусов, а в области — до минус семи. Она также добавила, что ветер будет юго-западный, с порывами до 17 метров в секунду.

Специалист отметила, что похолодание быстро пройдет — уже второго декабря температура в столице поднимется до плюс пяти градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской части России о «неоднородной зиме». По его словам, будет много оттепелей и заморозков до 20 градусов ниже нуля.