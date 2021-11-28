Москвичам предсказали рекордно теплую ночь

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал москвичам рекордно теплую осеннюю ночь. Его слова приводит «Коммерсантъ».

По словам Тишковца, ночь с 29 на 30 ноября станет самой теплой за последние 73 года. Аномальной будет не только температура — падение атмосферного давления к утру 30 ноября также может стать рекордным с 1988 года.

Однако последнее осеннее тепло никак не повлияет на своевременный приход зимы 1 декабря. «Все выпавшее накануне аномальное количество небесной влаги замерзнет и превратится в сильную гололедицу. На дорогах и тротуарах станет очень скользко», — отметил Тишковец.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действовало до 11:00 воскресенья, 28 ноября.