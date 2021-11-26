Москвичей предупредили о погодной опасности

Синоптики объявили в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной в пятницу, 26 ноября, на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 28 ноября. Уточняется, что порывы ветра в городе и области могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с этим столичный Дептранс напомнил москвичам о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю, а тем, кто этого еще не сделал, в целях безопасности рекомендовали оставить свой автомобиль на стоянке и воспользоваться общественным транспортом.

20 ноября в Москве и Подмосковье также был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и мокрого снега.

