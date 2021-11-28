Песков рассказал о решении не вводить федеральный траур по погибшим в шахте

Песков: федеральный траур по трагедии на шахте «Листвяжная» пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что федеральный траур по трагедии на шахте «Листвяжная», расположенной в Кемеровской области, пока не планируется. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Свое решение он объяснил тем, что траур уже был на региональном уровне. По мнению Пескова, дело не в формальном трауре, а в том, что вся страна скорбит.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, пострадали — 76.

Ранее сообщалось, что часть пострадавших и семей погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области получили выплаты. Выплаты начали приходить из бюджетов Кузбасса и Беловского района, где расположена шахта.

