Семьям погибших на «Листвяжной» начали выплачивать компенсации

Семьи 27 погибших и 60 пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получили выплаты

Часть пострадавших и семей погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области получили выплаты, передает ТАСС слова губернатора региона Сергея Цивилева.

По его словам, компенсации на данный момент получили семьи 27 погибших, а также 60 пострадавших. Выплаты начали приходить из бюджетов Кузбасса и Беловского района, где расположена шахта.

Цивилев отмечал, что родственники погибших получат по 250 тысяч рублей, находящиеся в больницах пострадавшие — по 150 тысяч, лечащиеся амбулаторно — по 75 тысяч.

Также, по данным ТАСС, группа компаний «Сибирский деловой союз» (СДС) выплатит семьям погибших по два миллиона рублей и по одному миллиону — их близким родственникам. Помимо этого, СДС собирается погасить кредиты семей погибших и приобрести для них новое жилье.

Ранее сообщалось, что семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.

Взрывы метана на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали 63. Среди погибших как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся на их спасение.