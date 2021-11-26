Семьи погибших в шахте «Листвяжная» получат по 250 тысяч рублей

Губернатор Цивилев: родственникам погибших в шахте «Листвяжная» выплатят по 250 000 рублей

Семьи погибших при аварии в шахте «Листвяжная» получат по 250 тысяч рублей. О выплатах родственникам рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его слова передает ТАСС.

Глава региона уточнил, что деньги будут выплачивать областные власти. Ранее о выплатах в миллион рублей сообщало региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС).

О ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» стало известно утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, еще 63 пострадали.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований безопасности опасных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц») и части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).