Семьи погибших на шахте «Листвяжная» получат по миллиону рублей

Cемьи погибших на «Листвяжной» в Кузбассе получат по 1 млн рублей от ФСС

Cемьи погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования (ФСС). Размер страховой выплаты назвали в региональном отделении организации, пишет РИА Новости.

В ФСС уточнили, что при наличии нескольких лиц, которые имеют право на единовременную страховую выплату, она будет делиться на равные доли между получателями.

Кроме того, законодательством предусмотрены ежемесячные страховые выплаты для определенных категорий родственников погибших, рассказали в ФСС.

Ранее в МЧС подтвердили гибель 52 человек в шахте «Листвяжная». В результате взрыва погибли 46 горняков и 6 горноспасателей. В ведомстве рассказали, что все погибшие спасатели МЧС будут будут награждены Орденами мужества посмертно.