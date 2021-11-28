Названы условия для составления украинским флотом конкуренции российскому

Военный эксперт Александр Жилин в интервью «Украина.ру» отметил плачевное состояние украинского флота и назвал условия, при которых ВМС Украины смогут составить конкуренцию Черноморскому флоту России.

Специалист подчеркнул, что российские моряки недавно обзавелись быстроходными судами, способными противостоять украинскому «москитному флоту». По его словам, в военно-морской сфере Киеву практически невозможно нагнать отрыв от Москвы.

«Что касается противостояния на море, то Украине очень далеко до тех кондиций, которые могли бы составлять конкуренцию российскому флоту. Для того, чтобы содержать в кондиционном состоянии флот, нужны большие деньги, средства, разработки, наука, инженеры, вузы и профтехучилища. Ничего этого у Украины нет», — заявил эксперт.

Он добавил, что киевские власти пытаются выдать желаемое за действительное. Украинскую пехоту, по мнению Жилина, поднатаскали в Донбассе, однако на долгосрочную войну с кем-либо страна совершенно не имеет ресурсов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы желает «провала» минских договоренностей, который «развязал бы ей руки» и обеспечил свободу действий. По его словам, Украина никогда не нарушала этих соглашений, и «лучше минских соглашений ничего нет».