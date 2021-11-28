На Украине завели дело из-за стрельбы журналистом из гаубицы в Донбассе

На Украине возбудили уголовное дело после выстрела журналистом из пушки по Донбассу

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело после того, как журналист Юрий Бутусов выложил видео, на котором он стреляет из пушки по Донбассу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом в ГБР уточнили, что их заинтересовало, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию. Тот выстрел следствие классифицировало как «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» и «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

При этом к самому Бутусову у ГБР претензий не возникло. Также бюро попросило не вовлекать его в политические игры.

В субботу Бутусов выложил видео, на котором он стреляет из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе. При этом журналист заявил, что выстрел он «посвящает» жертвам голодомора. Он также отметил, что вероятно, «может быть причастен к гибели некоторых убийц украинского народа».

Позднее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал выстрел Бутусова преступлением. Джабаров посчитал поступок журналиста спланированной пиар-акцией «не очень умного человека». Он добавил, что рано или поздно Бутусов горько пожалеет о совершенной глупости и ответит за свои деяния перед судом.