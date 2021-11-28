Совет Федерации назвал выстрел украинского журналиста преступлением

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал выстрел украинского журналиста Юрия Бутусова в сторону ополченцев в Донбассе преступлением. Об этом сообщают «Известия».

Джабаров посчитал поступок журналиста спланированной пиар-акцией «не очень умного человека». Он добавил, что рано или поздно Бутусов горько пожалеет о совершенной глупости и ответит за свои деяния перед судом.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Юрий Бутусов выстрелил из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе. Как он объяснил позднее, он «посвятил» выстрел жертвам голодомора.