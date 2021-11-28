Россиянка описала ситуацию в аэропорту Шарм-эш-Шейха словами «месиво из людей»

Отдохнувшая в Шарм-эш-Шейхе россиянка пожаловалась на мучения из-за многочасовых очередей в аэропорту. Впечатления девушки публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, путевка на египетский курорт обошлась ей в 90 тысяч рублей. В стоимость вошло проживание в пятизвездочном отеле для двоих на неделю. Автор поста осталась в восторге от гостиницы: она отметила ухоженную территорию, а также разнообразие ресторанов и бассейнов.

Однако туристка призналась, что все положительные впечатления об отпуске испортила ситуация перед обратным вылетом, которую она описала словами «месиво из людей». По ее словам, сотрудники аэропорта намеренно «издеваются» над россиянами, чтобы «срубить» побольше денег.

Путешественница отметила, что для прохождения границы работают всего лишь два окна, из-за чего невозможно обеспечить социальную дистанцию. «Далее помещения становятся меньше, поток плотнее, люди еще недовольнее!» — уточнила она.

Также россиянка добавила, что покупка Fast Track для ускоренного прохождения досмотра не решает проблемы, так как она действует только для рамки на вход в здание, паспортный контроль все равно приходится проходить со всеми.

Ранее в ноябре лидер партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов призвал главу МИД России Сергея Лаврова запретить авиасообщение с Египтом из-за «скотского» отношения к российским туристам. По его словам, пассажирам приходится проходить регистрацию и досмотры по несколько часов без удобств, и им также не предоставляют воду, питание, дополнительные кресла.