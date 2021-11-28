Названы худшие валюты для инвестирования

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал агентству «Прайм» три экзотические валюты, являющиеся самыми худшими для инвестирования.

Эксперт настоятельно посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и Афганистана за исключением случаев, если планируется путешествие, временный переезд или постоянное место жительства в этих странах. Экономист отметил, что валюты перечисленных государств являются нестабильными и убыточными в связи с экономическими или политическими проблемами. Также он добавил, что к этому списку недавно присоединилась турецкая лира, показавшая падение более чем на 40 процентов с начала года.

«Смысл для инвестора имеет формирование валютной позиции к доллару и евро, причем наиболее оптимальным будет не хранение этих валют в наличной форме, а вложение в финансовые инструменты», — рассказал Бахтин.

Ранее зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что курс рубля помогает сдерживать инфляцию. Она добавила, что регулятор рассчитывает на сохранение текущего курса национальной валюты. От курса рубля зависит стоимость импортируемых товаров, что влияет на показатель инфляции.