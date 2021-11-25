ЦБ оценил влияние рубля на инфляцию

Курс рубля помогает сдерживать инфляцию. Такую оценку влиянию национальной валюты на темпы роста цен дала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает ТАСС.

«Что касается влияния курса на инфляцию — с учетом того, что все-таки в начале года рубль был еще несколько более дешевым, пока это влияние остается дезинфляционным», — заявила Юдаева и добавила, что регулятор рассчитывает на сохранение текущего курса национальной валюты. От курса рубля зависит стоимость импортируемых товаров, что влияет на показатель инфляции.

На момент написания новости рубль торгуется по курсу 74,7 рубля за доллар и 83,8 рубля за евро. Рост цен в стране, по данным Росстата, в октябре ускорился до 8,13 процента в годовом выражении. На 22 ноября инфляция замедлилась до 8,05 процента. На конец года ЦБ ожидает инфляцию на уровне 7,4-7,9 процента при целевом показателе в четыре процента.

По оценкам Центрального банка, сильнее всего в стране подорожало продовольствие, особенно плодоовощная продукция. Рост цен регулятор связывает с неожиданно плохим урожаем и ситуацией на мировых рынках. Чтобы сдержать инфляцию, регулятор 22 октября резко поднял ключевую ставку до 7,5 процента годовых.