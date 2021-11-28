Названы основные симптомы COVID-19 у вакцинированных

Привитым от COVID-19 людям стоит обратить внимание на такие симптомы, как кашель и чихание

Названы два основных симптома заражения COVID-19, которые нельзя игнорировать вакцинированным. Об этом сообщает Express.

Опираясь на данные миллионов пользователей приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков инфекции, выделены два симптома, на которые стоит обратить внимание привитым людям. Первый из них — кашель, а второй — чихание.

При появлении одного или двух признаков необходимо остаться дома и пройти тест на коронавирус. Именно эти симптомы обеспечивают передачу вируса от одного человека к другому, поэтом их игнорирование чревато распространением заболевания.

Ранее сообщалось, что ученые Пекинского университета спрогнозировали «колоссальную вспышку» заболеваемости COVID-19 в Китае при условии снятия ограничений. Согласно результатам проведенного исследования, если Китай последует политике, принятой в США, то ежедневный прирост заболевших составит 637 155 человек.