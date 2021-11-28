Зеленского обвинили в подготовке к получению неограниченной власти

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он готовится ввести военное положение в стране, получив при этом неограниченную власть. По его словам, в таком случае он сможет ограничивать работу СМИ, права и свободы, а также ввести комендантский час.

«Что даст военное положение Зеленскому: он сможет ограничивать СМИ, права и свободы, может быть комендантский час. Это дает ему неограниченную власть на время действия военного положения. Я очень надеюсь, что Верховная Рада на это не пойдет, без нее это сделать невозможно», — заявил экс-депутат Рады.

Ранее Мураев рассказал, что Европа находится под оккупацией США с 1945 года. По мнению политика, помочь освободить ее способны лишь Россия и Китай. Он отметил, что страны хотят жить своими интересами, а не повесткой, которую им навязывают из-за океана. По его мнению, если речь будет идти о большом континентальном союзе, то Украине не подходит президентская форма правления.