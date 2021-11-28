На Украине назвали Россию способной освободить Европу от оккупации США

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Европа находится под оккупацией США с 1945 года. По мнению политика, помочь освободить ее способны лишь Россия и Китай.

«Невозможно сейчас говорить о развитой и самостоятельной Европе, потому что она с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет. Они тоже устали, у них растут крайние правые настроения, они устают от того, что им вечно устраивают миграционные кризисы, они хотят жить своими интересами, а не той повесткой, которую им навязывают из-за океана и это наша общая проблема», — рассказал экс-депутат Рады.

Он добавил, что Киев должен понимать в какие войны его пытаются втянуть и за кого он воюет, а также понимать, насколько стране не выгодно делать то, что от нее требуют. По его мнению, если речь будет идти о так называемом большом континентальном союзе, то Украине не подходит президентская форма правления.

Ранее посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс рассказала, как Украина могла бы «избавиться» от российского газа. Она призвала, чтобы Киев перестал быть энергозависимым, особенно от России. Для этого, по ее мнению, западные страны должны инвестировать в зеленую энергетику.