Президент Сербии пообещал вечную дружбу России

Президент Сербии Вучич: Белград никогда не отречется от дружбы с Москвой и Пекином

Президент Сербии Александар Вучич пообещал России и Китаю вечную дружбу, заявив, что Белград никогда не отречется от своих партнеров. Его слова приводит ТАСС.

«Сербия находится на европейском пути, это для нас важно, но Сербия все это время сохраняла своих друзей. Мы никогда не поворачивались спиной к нашим друзьям. Ни когда им было тяжело, ни когда нам было тяжело выдержать давление», - подчеркнул сербский лидер.

Вучич добавил, что по этой причине Сербия сегодня получает самую низкую цену на газ в Европе и может рассчитывать на поддержку в вопросе Косова и Метохии. Глава государства также выразил уверенность, что Россия и Китай не отрекутся от дружбы между странами.

Ранее президент заявил, что экономические успехи Сербии стали возможными благодаря дружбе с Россией и Китаем. Он также рассказал, что огромные инвестиции в национальную экономику приходят из Евросоюза. При этом сербский лидер подчеркнул, что политика Белграда должна оставаться независимой и суверенной.

