Граждане России, Украины и Таджикистана задержаны в Польше за содействие в нарушении границы. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщили в Twitter полиции Подляского воеводства.

В пособничестве незаконному пересечению границы обвиняются трое украинцев, один россиянин и один гражданин Таджикистана. Они хотели перевезти 18 человек, пояснили в правоохранительных органах.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что литовские силовики выбросили труп избитого беженца в спальном мешке.

8 ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой собрались несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Они пытаются прорваться на территорию Европейского союза, чтобы добраться до Германии. Запад утверждает, что ситуацию специально организовали белорусские власти в рамках «гибридной войны».