Умер бывший заместитель главы ФСИН

Умер бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов, осужденный за коррупцию в 2019 году и вышедший на свободу в 2020 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Баринову было 63 года, во ФСИН он отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы. Он занимал эту позицию в течение 12 лет, с 1998 по 2010 год. Спустя несколько лет после того, как он ушел в отставку, он был судим и признан виновным в получении взяток. Причину смерти Хинштейн не назвал.

Следствие установило, что Баринов вступил в сговор с гендиректором фирмы-подрядчика строительства тюрьмы «Кресты-2» Виктором Кудриным и руководителем другого подрядчика госорганов Русланом Хамхоковым. Считается, что он получил от них более 44 миллионов рублей из государственных денег.

