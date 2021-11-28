На Украине рассказали о шантаже Зеленского Западом

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» назвал президента Владимира Зеленского заложником Запада. Он уверяет что его шантажируют и могут заставить начать наступление на Донбасс, что, в свою очередь, приведет к полномасштабной войне.

Политик отметил, что в настоящее время Украина имеет большое количество как внутренних вызовов, так и внешних угроз, вызванных, в первую очередь, внешним управлением со стороны Лондона и Вашингтона, для которых война в Донбассе, в которую будет втянута также и Россия, представляет личный интерес. По его мнению, своими многочисленными заявлениями в СМИ по этой теме сейчас готовится почва, а сам конфликт приведет к гибели огромного количества граждан страны с обеих сторон от линии разграничения.

«Зеленский — заложник и его шантажируют МІ6, ЦРУ кто угодно. Его завтра могут заставить начать наступление на Донбасс, что приведет к полномасштабной войне. А в результате заложники будут все находящиеся на передовой ребята, люди, которые живут на неподконтрольной территории», — рассказал экс-депутат Рады.

Ранее Мураев обвинил главу государства в том, что он готовится ввести военное положение в стране, получив при этом неограниченную власть. По его словам, в таком случае он сможет ограничивать работу СМИ, права и свободы, а также ввести комендантский час.