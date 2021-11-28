Раскрыты признаки дефицита железа после коронавируса

Врач-диетолог Римма Мойсенко заявила, что перенесенный коронавирус может создавать дефицит железа в организме. Специалист рассказала, каким образом можно восполнить нехватку этого вещества, передает радио Sputnik.

Мойсенко раскрыла признаки дефицита железа после COVID-19. Она назвала слабость, выпадение волос и ухудшение состояния ногтевой пластинки, кожи симптомами нехватки этого вещества. Нельзя самостоятельно решать, каким образом решать эту проблему: сначала следует обратиться к врачу за диагностикой. Дефицит железа может быть также вызван нехваткой меди, магния или нарушением микробиоты кишечника.

«Также в обязательном порядке нужно обратить внимание на показатели ферритина — это "депо" железа у человека, и трансферрина — это "транспортное средство", главный белок — переносчик железа в плазме крови. Факторов снижения уровня железа немало, поэтому очень важно определить, почему оно теряется», — объяснила врач.

Чтобы восполнить нехватку железа в организме, в первую очередь следует изменить рацион, добавив в него субпродукты (печень говядины, печень свинины, хорошо проваренные почки, сердце крупного рогатого скота и куриную печень). Также стоит обратить внимание на гречку, зеленые овощи, которые обязательно нужно сочетать с красными сортами мяса.

«А если, например, будет много сладкого вместе с мясными продуктами, то есть мы булочкой заедаем мясо, и при этом в организме имеется кандидозная флора, то мы создаем все условия для того, чтобы железо из мяса не было усвоено. Потому что кандидозная флора будет забирать железо себе», — заключила диетолог.

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