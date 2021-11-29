На шахтах Кузбасса выявили почти 450 нарушений

В ходе продолжающейся проверки на шахтах Кузбасса прокурорские работники с привлечением специалистов и органов исполнительной власти выявили 449 нарушений. Об этом «Ленте.ру» заявили Генеральной прокуратуре в понедельник, 29 ноября.

Уточняется, что выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения. Также возбуждено одно уголовное дело о халатности, обвиняемых заключили под стражу.

27 ноября стало известно, что последняя проверка шахты «Листвяжная» за неделю до взрыва, жертвами которого стали 52 человека, выявила 10 нарушений правил безопасности. Среди нарушений оказались не утвержденная инженером схема электроснабжения лавы и недостающие датчики контроля метана. Документы также свидетельствуют, что нарушения были устранены в день проверки 18 ноября. В течение года на предприятии было выявлено 139 нарушений

