Последствия шторма в Крыму сняли на видео. Кадры происшествия публикует Telegram-канал RT.

На видео видны пробки, образовавшиеся из-за упавших от ураганного ветра деревьев, перегородивших проезжие части. Также видны поврежденные автомобили. В правительстве региона сообщили о 17 происшествиях, связанных с падением деревьев. В Симферополе из-за сильного ветра прервано троллейбусное сообщение столицы республики с побережьем.

На 29 и 30 ноября в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Ранее стало известно, что из-за сильного ветра около 56 тысяч крымчан остались без электричества. Местные жители сообщили об отключениях электроэнергии в некоторых районах Симферополя, а также в нескольких окрестных селах. Из-за непогоды работа катеров в Севастопольской бухте приостановлена.