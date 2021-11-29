Суд Японии вынес приговор капитану столкнувшегося с российский траулером судна

Окружной суд японского города Асахикава вынес приговор капитану рыболовецкой шхуны «Дай-хати Хокко-мару», столкнувшейся в мае с российским траулером «Амур» возле острова Хоккайдо. Капитан приговорен к трем годам тюрьмы. Об этом сообщает Yomiuri.

Теруеси Йошиока, по вине которого погибли трое из пяти рыбаков, также назначили пятилетний условный срок.

В июне на третьего помощника капитана российского траулера «Амур» Павла Добрянского в Японии завели уголовное дело по статьям 129 («Халатность») и 211 («Ненадлежащее управление судном») Уголовного кодекса Японии. Первая статья предполагает наказание до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч иен (330 тысяч рублей). Вторая — до семи лет лишения свободы или штраф не более миллиона иен (568 тысяч рублей).

Российское судно «Амур» с экипажем из 23 человек 26 мая шло из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечной точки пути произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате инцидента трое из пяти рыбаков на японском судне скончались. На «Амуре» никто не пострадал.