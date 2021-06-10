На арестованного в Японии помощника капитана российского судна завели дело

На третьего помощника капитана российского траулера «Амур» Павла Добрянского в Японии завели уголовное дело после столкновения со шхуной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Саппоро.

«Вчера вечером прокуратура нам сообщила, что уголовное дело было возбуждено. В течение 20 дней будет идти следствие», — рассказали в представительстве. Дело заведено по статьям статьям 129 («Халатность») и 211 («Ненадлежащее управление судном») Уголовного кодекса Японии.

Первая статья предполагает наказание до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч иен (330 тысяч рублей). Вторая — до семи лет лишения свободы или штраф не более миллиона иен (568 тысяч рублей).

9 июня сообщалось, что Добрянского отправили в СИЗО. Российский консул Роман Колесник отмечал, что представительство убедилось в нормальном самочувствии помощника капитана. Добрянского подозревали в нарушениях в ходе выполнения служебной деятельности, которые повлекли за собой смерть человека, а также в нарушениях, связанных с процессом маневрирования транспортного средства.

Российское судно «Амур» с экипажем из 23 человек 26 мая шло из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечной точки пути произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате инцидента трое из пяти рыбаков на японском судне скончались. На «Амуре» никто не пострадал.