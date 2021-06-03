Мир
 
Последние новости
Протасевич признал вину по статье об организации беспорядков
Зеленский пообещал наложить вето на закон о сроках за недостоверные декларации
Протасевич назвал фамилии координаторов протестов в Белоруссии
В убийстве российской туристки заподозрили беглого преступника
Кудрин назвал альтернативные активы стабильности взамен доллара
Блогер совершил самоубийство в прямом эфире
Советский «Конкурс» подбил американский М1 Abrams
Гости возмутились поцелуями чернокожей пары в бассейне отеля и были пристыжены
Женщина показала способ узнать об окончании срока годности подушки
Часть дома рухнула и убила троих детей под Воронежем
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия выразила протест Японии из-за задержанного судна

Перейти в «Мою Ленту»
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия выразила решительный протест Японии из-за инцидента с японским рыболовецким судном, задержанным российскими пограничниками. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Там же говорится, что судно «Эйхо-мару 172» было замечено в исключительной экономической зоне РФ, не отвечало на запросы и предприняло попытку бегства, а в ходе преследования «опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа». Российские дипломаты подчеркнули, что пограничники действовали в соответствии с международным правом.

2 июня стало известно, что Токио направил Москве протест из-за задержания японского судна российскими пограничниками. МИД страны установил, что российская пограничная служба задержала японских рыболовов якобы в исключительной экономической зоне Японии. Ранее в тот же день сообщалось, что в Японии задержали российское рыболовецкое судно «Амур» в качестве залога пострадавшей стороне.

26 мая у берегов Хоккайдо столкнулись российское торговое судно «Амур» и японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару». В результате пятерых японских моряков спас российский экипаж, трое раненых скончались. Японская сторона задержала «Амур» и проводит расследование в связи с инцидентом, к разбирательствам привлекли капитана российского судна.

Предыстория: Токио направил России протест из-за задержания японского cудна
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Япония изъяла документы задержанного российского судна
Россия пригрозила Японии по поводу задержанного российского судна
Названа причина столкновения российского и японского судов