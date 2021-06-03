Россия выразила протест Японии из-за задержанного судна

Россия выразила решительный протест Японии из-за инцидента с японским рыболовецким судном, задержанным российскими пограничниками. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Там же говорится, что судно «Эйхо-мару 172» было замечено в исключительной экономической зоне РФ, не отвечало на запросы и предприняло попытку бегства, а в ходе преследования «опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа». Российские дипломаты подчеркнули, что пограничники действовали в соответствии с международным правом.

2 июня стало известно, что Токио направил Москве протест из-за задержания японского судна российскими пограничниками. МИД страны установил, что российская пограничная служба задержала японских рыболовов якобы в исключительной экономической зоне Японии. Ранее в тот же день сообщалось, что в Японии задержали российское рыболовецкое судно «Амур» в качестве залога пострадавшей стороне.

26 мая у берегов Хоккайдо столкнулись российское торговое судно «Амур» и японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару». В результате пятерых японских моряков спас российский экипаж, трое раненых скончались. Японская сторона задержала «Амур» и проводит расследование в связи с инцидентом, к разбирательствам привлекли капитана российского судна.