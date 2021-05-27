Российского капитана привлекли к разбирательствам после столкновения у Хоккайдо

Капитана российского торгового судна «Амур» привлекли к разбирательствам после столкновения с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» у берегов Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент японская сторона проводит разбирательства в связи с инцидентом. Статус привлеченного к ним российского капитана пока не подтвержден. В консульстве России сообщили, что уведомлений о его аресте пока не было. Там также добавили, что «Амур» не удерживается Японией, а капитан участвует в разбирательствах добровольно.

Столкновение произошло в 6:00 по местному времени (в полночь по мск) неподалеку от города Момбецу. В результате столкновения пятеро японских рыбаков были спасены российским экипажем, трое раненых скончались. На российском судне никто не пострадал. Генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин заявил, что судна могли столкнуться из-за сильного тумана.