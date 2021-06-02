Токио направил России протест из-за задержания японского cудна

Токио направил Москве протест из-за задержания японского судна российскими пограничниками. Об этом в среду, 2 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Внешнеполитическое ведомство страны установило, что российская пограничная служба якобы задержала японских рыболовов в исключительной экономической зоне Японии.

Ранее в тот же день стало известно, что в Японии после столкновения задержали российское рыболовецкое судно «Амур» в качестве залога пострадавшей стороне.

Российский генконсул заявлял, что российское торговое судно «Амур» покинет японский порт, если власти Японии не выдвинут обвинений из-за инцидента в Охотском море.

26 мая у берегов Хоккайдо столкнулись российское торговое судно «Амур» и японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару». В результате пятерых японских моряков спас российский экипаж, трое раненых скончались. Японская сторона проводит расследование в связи с инцидентом, к разбирательствам привлекли капитана российского судна.