Мир
 
Последние новости
Американец из российской колонии дал совет Байдену перед встречей с Путиным
Маск назвал главный вызов «эпического масштаба» для Tesla
Россиянка устроила скандал в самолете из-за пинавшего кресло ребенка
В Кремле отреагировали на данные Times о смертности от COVID-19 в России
Женщина пожертвовала почку бывшей жене мужа через несколько дней после свадьбы
МВД ответило на данные об окруживших полицию под Новосибирском азербайджанцах
Захарова рассказала о «мощном откровении» Чехии
Собчак и Шнуров взялись учить россиян инвестировать
Российские «Искандеры» получат стелс-ракеты
Емельяненко озадачил подписчиков видео с тренировки
Новости партнеров

Токио направил России протест из-за задержания японского cудна

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Issei Kato / Reuters

Токио направил Москве протест из-за задержания японского судна российскими пограничниками. Об этом в среду, 2 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Внешнеполитическое ведомство страны установило, что российская пограничная служба якобы задержала японских рыболовов в исключительной экономической зоне Японии.

Ранее в тот же день стало известно, что в Японии после столкновения задержали российское рыболовецкое судно «Амур» в качестве залога пострадавшей стороне.

Российский генконсул заявлял, что российское торговое судно «Амур» покинет японский порт, если власти Японии не выдвинут обвинений из-за инцидента в Охотском море.

26 мая у берегов Хоккайдо столкнулись российское торговое судно «Амур» и японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару». В результате пятерых японских моряков спас российский экипаж, трое раненых скончались. Японская сторона проводит расследование в связи с инцидентом, к разбирательствам привлекли капитана российского судна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У берегов Японии снова столкнулись два судна
Капитан задержанного в Японии российского судна попросил помощи у генконсула
Российское и японское судна столкнулись у побережья Хоккайдо