Капитан задержанного в Японии российского судна попросил помощи у генконсула

Капитан и судовладелец задержанного в Японии российского торгового судна «Амур» официально попросили помощи у генерального консульства РФ в Саппоро. Об этом сообщил генконсул Сергей Марин, передает РИА Новости.

«Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился, но капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи», — сказал генеральный консул. Он добавил, что решение по данному вопросу ожидается в ближайшие дни.

Ранее российский генконсул заявлял, что российское торговое судно «Амур» покинет японский порт, если власти Японии не выдвинут обвинений из-за инцидента в Охотском море.

26 мая у берегов Хоккайдо столкнулись российское торговое судно «Амур» и японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару». В результате пятерых японских моряков спас российский экипаж, трое раненых скончались. Японская сторона проводит расследование в связи с инцидентом, к разбирательствам привлекли капитана российского судна.