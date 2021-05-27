Береговая охрана Японии допустила задержание российского судна «Амур», которое столкнулось с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» у берегов Хоккайдо, на время проведения разбирательств. Об этом сообщает ТАСС.

Срок задержания российского корабля в порту Момбецу будет зависеть от содержания расследования, заявили в японском ведомстве. «Мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться», — добавили там, отметив, что капитан и экипаж судна могут быть допрошены в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что капитана российского торгового судна «Амур» привлекли к разбирательствам после столкновения. В консульстве России сообщили, что уведомлений о его аресте пока не было. Там также добавили, что «Амур» не удерживается Японией, а капитан участвует в разбирательствах добровольно.

Столкновение произошло в 6:00 по местному времени (в полночь по мск) неподалеку от города Момбецу. В результате столкновения пятеро японских рыбаков были спасены российским экипажем, трое раненых скончались. На российском судне никто не пострадал. Генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин заявил, что судна могли столкнуться из-за сильного тумана.