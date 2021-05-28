У берегов Японии снова столкнулись два судна. Инцидент произошел во Внутреннем Японском море рядом с островом Сикоку в четверг, 27 мая, сообщает ТАСС.

По информации телеканала NHK, в море столкнулись японское грузовое судно «Бякко» и небольшой танкер ULSAN PIONEER, зарегистрированный на Маршалловых островах. В результате ЧП японское судно с 12 членами экипажа перевернулось, девять человек спасены, еще трое числятся пропавшими без вести. Их разыскивают десять катеров береговой охраны.

Танкер ULSAN PIONEER с 13 членами экипажа из Южной Кореи и Мьянмы не получил серьезных повреждений, никто из моряков не пострадал. Судно, предназначенное для перевозки химикатов, следовало из китайского Нанкина в японский город Осака. О каких-либо утечках после столкновения с «Бякко» не сообщается.

26 мая у берегов Хоккайдо столкнулись российское торговое судно «Амур» и японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару». В результате пятерых японских моряков спас российский экипаж, трое раненых скончались. Японская сторона проводит расследование в связи с инцидентом, к разбирательствам привлекли капитана российского судна.