Япония изъяла документы задержанного российского судна

Япония изъяла необходимые для выхода в море документы с российского рыболовецкого судна «Амур», которое столкнулось с японской шхуной около острова Хоккайдо в конце мая. Об этом сообщили в консульстве России в Саппоро, передает РИА Новости.

Отмечается, что Япония обратилась с иском о компенсации причиненного ущерба в гражданский суд города Асахикава. Суд постановил изъять у российского судна документы в качестве гарантии залога.

2 июня стало известно, что Токио направил Москве протест из-за задержания японского судна российскими пограничниками. МИД страны установил, что российская пограничная служба якобы задержала японских рыболовов в исключительной экономической зоне Японии. Ранее в тот же день сообщалось, что в Японии задержали российское рыболовецкое судно «Амур» в качестве залога пострадавшей стороне.

26 мая у берегов Хоккайдо столкнулись российское торговое судно «Амур» и японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару». В результате пятерых японских моряков спас российский экипаж, трое раненых скончались. Японская сторона проводит расследование в связи с инцидентом, к разбирательствам привлекли капитана российского судна.