В Японии задержали помощника капитана российского судна

Третьего помощника капитана российского судна «Амур» задержали в связи с гибелью трех японских рыбаков в районе порта Момбецу в конце мая этого года, сообщает ТАСС.

38-летнего Павла Добрянского задержали в 09:46 по местному времени (03:46 по московскому времени) по подозрению в нарушениях в ходе выполнения служебной деятельности, которые повлекли за собой смерть человека, а также в нарушениях, связанных с процессом маневрирования транспортного средства.

Генконсульство России в Саппоро уже подтвердило арест третьего помощника капитана «Амура» по делу о столкновении с японской шхуной «Дай-хати Хокко-мару». «Только что мы получили информацию об аресте третьего помощника капитана, который стоял на вахте», — заявили в диппредставительстве.

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявлял, что веских доказательств вины экипажа «Амура» в столкновении с японским судном нет. Однако на капитана и третьего помощника пытаются оказывать давление, чтобы они признали вину.

Российское судно «Амур» с экипажем из 23 человек 26 мая шло из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечной точки пути произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате инцидента трое из пяти рыбаков на японском судне скончались. На «Амуре» никто не пострадал. Маврин предполагал, что столкновение могло произойти из-за сильного тумана. Суд Японии постановил изъять документы «Амура» в качестве залога.