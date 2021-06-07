Задержанного в Японии помощника капитана российского судна отправили в СИЗО

Третий помощник капитана российского судна «Амур» Павел Добрянский, который был задержан в Японии по делу о столкновении с японской шхуной 26 мая, отправлен в следственный (СИЗО). Об этом сообщил РИА Новости консул Роман Колесник.

«Мы удостоверились, что состояние здоровья нормальное», — сказал дипломат. По его словам, у японской стороны есть 72 часа на то, чтобы решить, начинать ли в отношении задержанного россиянина следствие. На данный момент Добрянского опрашивали на добровольной основе.

В случае, если начнется следствие, закон выделяет на него «10 плюс 10 суток». «По истечении этого срока принимается решение или отпустить его, или предъявить официальные обвинения и передать дело в суд», — заявил Колесник.

38-летнего Павла Добрянского задержали в 09:46 по местному времени (03:46 по московскому времени) по подозрению в нарушениях в ходе выполнения служебной деятельности, которые повлекли за собой смерть человека, а также в нарушениях, связанных с процессом маневрирования транспортного средства.

Российское судно «Амур» с экипажем из 23 человек 26 мая шло из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечной точки пути произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате инцидента трое из пяти рыбаков на японском судне скончались. На «Амуре» никто не пострадал.