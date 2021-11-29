В Совфеде ответили на резолюцию Конгресса США о непризнании выборов в России

Проект резолюции США о непризнании президента России после выборов 2024 года, который готовят американские конгрессмены, не имеет ничего общего с подлинной демократией и не связан с верховенством закона. Так на него ответил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет РИА Новости.

По его словам, конгрессмены Соединенных Штатов уже работают над «скандальной резолюцией о том, как остановить действие» новой редакции Конституции РФ и кого нужно россиянам избирать своим президентом в 2024 году, подчеркнул Климов.

Он отметил, что «ничего общего с подлинной демократией, правами человека, верховенством закона такие планы не имеют и иметь не могут». Кроме того, они противоречат и международному праву, в том числе Уставу ООН, заключил сенатор.

Ранее депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что появление проекта резолюции Конгресса США о непризнании результатов выборов президента России 2024 года, если на них победит нынешний глава государства Владимир Путин, говорит о том, что Россией руководит авторитетный лидер, которого уважают во всем мире.

19 ноября конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию о непризнании президентских выборов в России 2024 года в случае, если в них будет участвовать Путин. Вместе с тем отмечалось, что, если этот документ примут, он будет носить рекомендательный характер.