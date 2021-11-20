В Госдуме увидели знак в проекте резолюции Конгресса США по выборам в России

Появление проекта резолюции Конгресса США о непризнании итогов выборов президента России 2024 года, если на них победит нынешний глава государства Владимир Путин, говорит о том, что Россией руководит авторитетный лидер, которого уважают во всем мире и боятся враги. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости в субботу, 20 ноября.

«Им хотелось бы видеть Россию слабой, но президент нашей страны Владимир Путин этого не допустит», — отметил он, добавив, что в Вашингтоне боятся сильной, независимой и стремительно развивающейся России.

Также, по словам парламентария, проект данной резолюции свидетельствует о вмешательстве США в российские выборы.

«На воре и шапка горит. Это те, кто постоянно заявлял, что Россия каким-то образом вмешивалась в их выборы, а сами своими резолюциями вмешиваются во внутренние дела нашей страны», — констатировал Шеремет.

19 ноября стало известно, что конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию о непризнании президентских выборов в России 2024 года в случае, если в них примет участие Путин. При этом отмечалось, что если данный документ примут, он будет носить рекомендательный характер.