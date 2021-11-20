Володин назвал Путина преимуществом России в борьбе с США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegram-канале предложение американских конгрессменов Стива Коэна и Джо Уислона не признавать итоги президентских выборов в России в 2024 году, если на них будет баллотироваться действующий глава государства Владимир Путин.

По мнению политика, такой проект резолюции является вмешательством в выборы, чего никогда не делала Москва в отношении Вашингтона, и говорит о том, что США продолжают борьбу с Россией. А так как документ направлен непосредственно против Путина, то Путин в этой ситуации является преимуществом России, делает вывод Володин.

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Удары, направленные в адрес действующего президента на будущих выборах, если он решится на них пойти, спикер Госдумы назвал ударами по России с целью ослабить ее. Это значит, заключил он, проект резолюции американских конгрессменов — лучшая оценка правильности пути страны при Путине.

Володин также обвинил США в том, что они «вчера восторгались Горбачевым, аплодировали Ельцину». А те, в свою очередь, оказались слабыми руководителями государства и собрали вокруг себя элиты, ориентированные не на национальных интересы. По словам спикера Госдумы, США не дали ни помощи, ни инвестиций, только санкции и блокады.

Таким образом Володин подтвердил формулу, высказанную им в октябре 2014 года, когда он занимал должность замглавы администрации президента. Тогда он, оценивая атаки на главу государства из-за рубежа, указал на невозможность смены главы государства словами «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России».

Ранее резолюцию американских сенаторов, которая даже в случае принятия будет носить рекомендательный характер, прокомментировали различные российские политики и эксперты. В том числе высказались сенаторы Андрей Климов, Константин Косачев, Владимир Джабаров, депутат Госдумы Алексей Чепа.

Все они выразили возмущение проектом и вмешательством во внутренние дела России. Сами американские конгрессмены объяснили документ нарушениями при выборах, благодаря которым Путин находится у власти. Американские утверждают, что изменения в Конституции, принятые в 2020 году, противоречат российским законам.