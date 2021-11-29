Украина назвала сроки визита инспекторов МАГАТЭ в Донбасс

Алексей Арестович: визит инспекторов МАГАТЭ в Донбасс ожидается до конца года

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сроки визита инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Есть предварительная договоренность визита инспекторов МАГАТЭ — до конца текущего года», — сказал Арестович, который также является спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Он подчеркнул, что озвучить конкретный срок визита пока не может. «Ожидаем гарантированного подтверждения всех сторон в ТКГ», — пояснил Арестович.

Советник отметил, что любую международную организацию прежде всего интересует безопасность ее сотрудников.

«Они обратились, когда режим прекращения огня еще соблюдался. Они решили попробовать. Сейчас появилась надежда на стабилизацию на Донбассе в обозримые сроки — два года», — сказал Арестович.

В октябре 2020 года тогдашний вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что на шахте «Юнком», которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в 1979 году «советская власть осуществила ядерный взрыв — 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте».

«После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды», — сказал Резников. Однако, по его данным, два года назад откачку прекратили, и радиоактивная вода начала поступать «в горизонты питьевой».

