Российские автоперевозки подорожали из-за китайских товаров

Автоперевозки товаров из восточных регионов России в западные подорожали из-за китайских товаров, следующих как в российские регионы, так и в Европу. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, по данным биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU, число заявок на перевозки из Приморского края в течение двух декад ноября выросла на 63 процента по сравнению с июнем, в Забайкальском крае этот показатель составил 24 процента, а в Амурской области — 15 процентов. Цены на перевозки за год выросли на 97, 114 и 154 процента соответственно.

Как пояснил руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Евгений Уткин, рост спроса и ставок на Дальнем Востоке связан с изменениями на мировом логистическом рынке. Так, из-за нехватки судов и дефицита контейнеров возникли сложности в сфере морских перевозок из Китая в Европу. Кроме того, много китайских грузов скопилось в порту Владивостока. Учредитель VIG Транс Игорь Ребельский добавил, что цены повышаются также и из-за того, что в конце ноября начинается «высокий сезон».

О том, что отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки, стало известно еще в августе. По разным оценкам представителей сферы, рост цен на перевозки достиг 160 процентов.