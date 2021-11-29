Российские банки предложат альтернативные варианты перевода денег

Российские банки в скором времени начнут предлагать альтернативные варианты перечисления денег с помощью Bluetooth и AirDrop, а также специальных ссылок. Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, организации вводят новые способы переводов денег, которые позволяют сделать перечисления без номера телефона, счета или карты. В частности, для этого будет использоваться Bluetooth или AirDrop. Другой способ предполагает, что отправитель денег сгенерирует ссылку на перечисление определенной суммы и перешлет ее клиенту любого банка через мессенджер. Получивший ссылку сможет сам выбрать карту, на которую получит средства.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заверил, что новые способы перевода денег не несут дополнительных рисков мошенничества. В случае Bluetooth или AirDrop необходимо, чтобы приложение работало одновременно на двух устройствах. Система с генерацией ссылки на списание денег также не несет значительных рисков, так как человек сам указывает сумму и отправляет ее, отметил он.

В октябре сообщалось, что Банк России задумал бороться с нелегальными переводами с карты на карту и ужесточит контроль над ними. В ЦБ заявили, что хотят усовершенствовать систему и не стремятся уменьшить объемы таких транзакций.