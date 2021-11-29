В Барнауле открылась выставка о кочевниках XXI века

Выставка «Грани кочевой культуры в XXI веке» открылась в Алтайском университете в Барнауле

Фотовыставка «Грани кочевой культуры в XXI веке» открылась в Алтайском государственном университете в Барнауле, а также в Центре кочевой цивилизации Киргизии имени Курманжан Датки. Об этом сообщает РИА ФАН.

Согласно материалу, экспозиция состоит из фотографий пейзажей киргизских гор, юрт, утвари, традиционной одежды и других предметов кочевого быта. Все снимки сделали участники экспедиции по Киргизии, которую организовал директор Института истории и международных отношений Иван Назаров.

По информации издания, в путешествии приняли участие этнографы, этносоциологи и сотрудники музеев 12 вузов России и Киргизии. В ходе исследований ученые выявили и сравнили кочевые традиции алтайских и тюркских народов Большого Алтая с традициями культуры киргизских кочевников.

Отмечается, что за десять дней ученые преодолели более трех тысяч километров и посетили 14 населенных пунктов и высокогорных стойбищ.

Ранее в октябре в Национальном музее Республики Башкортостан состоялось открытие выставки «Ковров причудливый орнамент». Посетителям представили классические произведения коврового искусства из коллекции музея. В рамках проекта планируется проведение музейно-образовательной интерактивной программы для детей и мастер-классов по созданию сувениров и маленьких ковров на дощечках.