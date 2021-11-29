В пригород Барнаула приехала выставка «Отечественное искусство. Век XX-й»

В Алтайском крае завершается реализация художественного проекта «Передвижная выставка «Отечественное искусство. Век XX-й». Об этом сообщает «Катунь 24».

Передвижная выставка с 1 июня по 14 ноября посетила село Новичка, Заринск и Камень-на-Оби. Сейчас она начала работу в поселке Барнаула Научный Городок.

Выставка продлится до 26 декабря. Посетители смогут увидеть 25 репродукций картин из коллекции Государственного художественного музея Алтайского края, написанные известными советскими художниками, в числе которых Кончаловский, Кузнецов, Пименов, Шегаль, Эберлинг, Непринцев, Смукрович, Виноградов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском государственном университете в Барнауле и в Центре кочевой цивилизации Киргизии имени Курманжан Датки открылась фотовыставка «Грани кочевой культуры в XXI веке». Экспозиция состоит из фотографий пейзажей киргизских гор, юрт, утвари, традиционной одежды и других предметов кочевого быта. Все снимки сделали участники экспедиции по Киргизии, которую организовал директор Института истории и международных отношений Иван Назаров.