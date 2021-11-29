В одном здании с детской школой искусств в Бурятии нашли БДСМ-салон

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) в одном здании с детской школой искусств, школой актерского мастерства и спортивными кружками нашли БДСМ-салон. Об инциденте сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

О том, что в одном здании с детским спортивно-культурным комплексом находится сауна, где оказывают секс-услуги, рассказал председатель союза кинематографистов Бурятии и общественник Артем Бурлов. Он снял на камеру расценки в сауне и выложил в сеть. После этого журналисты провели расследование и обнаружили в сауне БДСМ-комнату.

По словам общественника, в мэрии города неделю назад обещали провести проверку, однако о ее результатах пока не сообщили.

Руководитель культурно-спортивного комплекса Юрий Сибиряков заявил, что сауна все время сдавалась в аренду. После информации об оказании секс-услуг договор был расторгнут. Он добавил, что договаривался с арендатором о том, что в сауне будут предоставлять скидки и бесплатные часы для спортсменов и пенсионеров.

Ранее сообщалось, что из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, российские проститутки подняли цены на свои услуги. Также представительница секс-работниц сообщила, что в последнее время клиенты стали чаще торговаться.

