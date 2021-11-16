Российские проститутки подняли цены из-за кризиса

Из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, российские проститутки подняли цены на свои услуги. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на пресс-секретаря организации «Форума секс-работников» Марину Авраменко.

По ее словам, на фоне кризиса некоторые секс-работницы подняли стоимость своих услуг, поскольку поток клиентов снизился. «Кто-то поднял в два раза, клиентов стало меньше, а в результате сумма та же самая», — указала Авраменко. Другие, наоборот, начали занижать ценник, чтобы сохранить клиентуру. «В салонах программа, допустим, 3000 рублей стоила, сейчас 2000, девочке хорошо если 800 из них перепадет», — рассказала она.

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Также представительница секс-работниц сообщила, что в последнее время клиенты стали чаще торговаться. «Но у профессионалок такие торги — это сразу "пошел нафиг". Кормить себя и семью нужно здесь и сейчас», — подчеркнула представительница «Форума секс-работников». Кроме того, добавила Авраменко, из-за снижения доходов и пандемийных ограничений, клиенты озлобились. По ее словам, если в первую волну коронавируса потенциальные клиенты «сидели по домам и боялись, то сейчас не боится никто, большинство уже переболели, привились», однако проблемы с финансами никуда не делись.

Рынок секс-услуг испытывает проблемы не первый год. Весной 2020-го в разгар первой волны COVID-19 представительницы сфера жаловались на падение спроса в связи с распространением коронавируса и введенного в стране режима самоизоляции. В марте спрос падал на 30-40 процентов. По оценкам движения «Серебряная роза», на рынке занято порядка трех миллионов человек, годовой оборот оценивается от 800 миллиардов до триллиона рублей.