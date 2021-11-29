Рожающая депутатка доехала до больницы на велосипеде и родила

Рожающая член парламента Новой Зеландии Джули Энн Гентер, отвечающая за транспортные проблемы, добралась до больницы в Веллингтоне на велосипеде и родила дочь. Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook.

41-летняя депутатка села на велосипед, когда у нее начались схватки, и самостоятельно доехала до больницы. Спустя час она родила здоровую девочку.

На своей странице в Facebook член партии «Зеленых» написала: «Горячие новости! В 03:04 утра родился новый член нашей семьи. Я не планировала кататься на велосипеде во время родов, но именно это произошло. Мои схватки были не такими сильными, когда мы выехали в больницу, хотя они продолжались с интервалом в две-три минуты и происходили с увеличивающейся интенсивностью. Поразительно, но теперь у нас есть здоровая и счастливая девочка, которая сейчас спит, как и ее отец».

Гентер родилась в американском штате Миннесота и переехала в Новую Зеландию в 2006 году. Она имеет двойное гражданство Новой Зеландии и США. В ее профиле в Facebook написано: «Люблю свой велосипед». В 2018 году она уже доезжала на велосипеде в больницу, чтобы родить первого ребенка.

Ранее стало известно, что жительница английского города Саттон-Колдфилд, графство Бирмингем, родила прямо на дороге перед своим домом после спора с мужем о том, стоит ли вызывать скорую помощь. Англичанка попросила мужа вызвать врачей, но, поскольку семья живет рядом с больницей, он предложил доехать самостоятельно.