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Женщина родила посреди дороги после спора с мужем о вызове скорой помощи

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Фото: Unsplash

Жительница английского города Саттон-Колдфилд, графство Бирмингем, родила прямо на дороге перед своим домом после спора с мужем о том, стоит ли вызывать скорую помощь. Об этом сообщает издание The Mirror.

Вечером 20 января у 34-летней учительницы Анны-Марии Дакерс (Anne-Marie Duckers) начались схватки и продолжались всю ночь. Утром ее мать отвезла роженицу в больницу, когда схватки стали нерегулярными. После четырехчасового ожидания врачи отправили женщину домой, чтобы она смогла принять ванну и выпить парацетамол. Но, как только она вернулась, начались роды.

Англичанка попросила мужа вызвать скорую помощь, но, поскольку семья живет рядом с больницей, он предложил доехать самостоятельно. «Я склонна все драматизировать, но у меня было чувство, что мы не успеем добраться до больницы. Он попытался проводить меня до машины, но я поняла, что не выдержу, и начала рожать», — заявила Дакерс.

Роды начались, когда Дакерс в сопровождении мужа шла к припаркованной рядом с домом машине. Соседки услышали крики роженицы, схватили полотенца и поспешили к ней на помощь. Пока женщина рожала, ее муж консультировался с врачами по телефону.

В результате англичанка родила здорового мальчика, которого они назвали Джек. После того, как ребенок родился, приехали врачи скорой помощи. Они перерезали пуповину и отвезли мать и новорожденного на обследование в больницу.

Дакерс благодарит всех за помощь. На следующий день ее муж подарил соседкам цветы в знак благодарности. Спустя некоторое время ребенка выписали домой, он абсолютно здоров.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Бедфордшир забеременела дважды за три недели и родила близнецов. Медики объяснили, что у англичанки произошла двойная беременность — суперфетация — редчайшая аномалия, которая встречается у 0,3 процента женщин.

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