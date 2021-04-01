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Женщина приняла беременность за склероз и родила в ванной

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Фото: Unsplash

Жительница американского города Пибоди, штат Массачусетс, приняла беременность за склероз и родила мальчика в ванной. Об этом сообщает сайт телеканала 7 News.

8 марта Мелиссе Сарджкофф (Melissa Surgecoff) стало плохо. Женщина решила, что причиной боли является рассеянный склероз, от которого она страдала ранее, поэтому не придала ей большого значения.

Но боли усиливались, и жених вызвал ей скорую помощь. Пока медики ехали на вызов, американка родила в ванной мальчика. Ребенок весил 2,9 килограмма. Мальчика назвали Лайам Олден Кэмпбел (Liam Alden Campbell). Ребенок оказался совершенно здоров.

Родители мальчика счастливы, хотя до сих пор не перестают удивляться. Они понятия не имели, что Сарджкофф беременна.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Оксфорд, графство Оксфордшир, не знала о своей беременности и родила мальчика на кухонном полу. От неожиданности англичанка никак не могла психологически принять новость о рождении ребенка.

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