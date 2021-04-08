Женщина забеременела дважды за три недели и родила двух сыновей

Жительница английского графства Бедфордшир Габриелла Кристмас (Gabriella Christmas) забеременела дважды за три недели и родила близнецов. Об этом сообщает The Mirror.

Во время УЗИ на пятой неделе беременности 30-летней британки врачи заметили рядом с плодом небольшую тень. Через семь недель стало ясно, что это второй ребенок, зачатый на три недели позже. Медики объяснили, что у Кристмас произошла двойная беременность — суперфетация — редчайшая аномалия, которая встречается у 0,3 процента женщин.

Дети появились на свет в июле 2018 года в результате кесарева сечения. Старший брат, Эдуардо, весил 2,8 килограмма, а младший, Эзра, — 1,98 килограмма. Кристмас переживала, что так как второй ребенок родился недоношенным, его придется выхаживать в реанимации, однако мальчик оказался полностью здоров, как и его брат.

«Они близнецы, потому что родились в один день, и у них одни родители, однако это были две разные беременности, протекавшие одновременно», — отметила британка. Она добавила, что детям приходится покупать одежду разного размера, так как они до сих пор разного роста. Из-за этого окружающие не верят, что мальчики — близнецы.

«Они на сто процентов близнецы, потому что между ними есть сильная связь, но при этом они абсолютно разные. Эдуардо спокойный и творческий, а Эзра шумный и любит все разрушать», — рассказала Критмас. Она поделилась своей историей, чтобы женщины знали, что забеременеть еще раз во время беременности возможно.

Ранее сообщалось, что 39-летняя британка забеременела дочерью, когда уже вынашивала сына. Дети появились на свет раньше запланированного срока посредством кесарева сечения.